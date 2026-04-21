Более 80 подмосковных парков присоединятся к «Весенней перезагрузке»

Более чем в 80 парках Московской области в предстоящую субботу, 25 апреля, пройдёт общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Гости посетят интерактивные экологические площадки и концертные программы, присоединятся к велозаездам «Весенние тропы», творческим мастер-классам, примут участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.

«Так, в Раменском городском парке гостей ждут на концертной программе, праздничной дискотеке, выставке техники МЧС и ЖКХ. В парке «Сестрорецкий» в Клину откроют мотосезон и представят концертнкую программу от «Клин рок сити». В парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» в Дубне откроется интерактивная экоплощадка «Зелёная планета». Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приготовил театрализованную программу, интерактивную экологическую игру и акцию по сбору вторсырья. А в парке им. В. Талалихина в Подольске состоится праздничное шествие трудовых коллективов», – рассказали в министерстве.