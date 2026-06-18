Три подмосковных творческих проекта удостоены президентских грантов

18 июня 2026, 14:48

оригинал Фото: Медиасток.рф

Вступило в силу распоряжение президента России о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Денежные средства присуждали по результатам прошлогоднего конкурса деятелям искусства, науки и образования из разных регионов страны. В числе проектов-победителей – театральные постановки, издание книг, создание мультимедийных проектов, проведение конференций и выставок, сохранение народных традиций, этнокультурное наследие и память о Великой Отечественной войне.



Среди получивших гранты – три представителя Московской области.

«Кандидат исторических наук из Истры Мария Крючкова представила проект по изданию научно-исследовательской монографии «Екатерина II: история моего времени». Журналист из Балашихи Анна Потапова разработала проект по созданию короткометражного фильма «Военный балет». А замдиректора по научной работе Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина» из Одинцовского городского округа Владимир Сизов стал автором научно-исследовательского проекта «Архитектурно-историческое наследие Бориса Годунова. Большие Вязёмы – Захарово», – рассказали в ведомстве.