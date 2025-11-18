Три пруда Сергиево-Посадского округа участвуют в голосовании за очистку

18 ноября 2025, 16:54

Видео: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Три объекта от Сергиево-Посадского городского округа участвуют в голосовании за водоёмы, которые будут очищены в будущем году по губернаторской программе «100 прудов и озёр». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Голосование продолжается на портале «Добродел». Оно продлится до 10 декабря.



Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.



Тарбинскую плотину уже поддержали более 460 человек, Русловой пруд у деревни Селково – 169, а за пруд возле села Абрамцева – 152.

«Проголосовать можно в разделе «Все голосования». Там нужно найти голосование по очистке прудов в Московской области. Хочется попросить жителей не откладывать дело в долгий ящик, а обязательно поддержать понравившийся водный объект», – сказал начальник отдела экологии управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского городского округа Иван Баранов.