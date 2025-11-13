Жители Дубны запустили на озере уникальную систему аэрации
Активные жители Дубны разработали систему аэрации для озера в Парке семейного отдыха наукограда. Её уже установили под воду, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«От установки классических аэраторов сразу пришлось отказаться - всё, что связано с образованием полыньи, опасно и не подходит для нашего озера. Решение должно быть бюджетным. В этом году пробуем оригинальную технологию», – рассказал руководитель проекта Егор Сапожников.Предложенное техническое решение подразумевает прокладку шланга в мелких прудах и установку аэратора в конце канавы на небольшой глубине. В озере находится насос, который нагнетает воду в аэратор. А оттуда обогащённая кислородом вода возвращается в пруд самотёком по канаве. Процесс не затронет лед, который появится в акватории зимой.
«Парк семейного отдыха – одна из любимых точек притяжения наших граждан и зимой, и летом, а озеро – его основная часть. За состоянием водоёма следят сотрудники парка, но любая разумная помощь и инициатива от граждан – только на пользу. Благодарю команду энтузиастов и желаю им успеха», – оценил инициативу глава Дубны Максим Тихомиров.В случае успешного использования изобретения запуски предлагают продолжить.