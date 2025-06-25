Три раменских выпускника получили на ЕГЭ по 200 баллов
Три выпускника школ Раменского муниципального округа показали высокие достижения на Едином госэкзамене, набрав по 200 баллов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Поздравления заслужили выпускница Ильинской школы №26 Анна Смирнова, набравшая 100 баллов по русскому языку и столько же – по английскому, Арсений Соловьёв из Гимназии №2 города Раменское, получивший 100 баллов по математике и ещё 100 – по физике, а также Рузанна Талибджонова Ильинской школы №26, показавшая максимальные результаты по истории и обществознанию», – рассказала председатель комитета по образованию администрации округа Наталья Асеева.Она добавила, что в этом году среди выпускников округа уже отмечены 25 стобалльников и три мультибалльника. Эти ребята заработали 100 баллов сразу по нескольким предметам. Обработка результатов ЕГЭ пока не завершена, и эти цифры могут вырасти.