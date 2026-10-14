Трое иностранцев-рецидивистов устроили нарколабораторию в подмосковном гараже
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали в Московской области троих ранее судимых приезжих из стран ближнего зарубежья по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчины, действовавшие по указаниям кураторов, арендовали участок земли с гаражом в деревне Рыгино округа Солнечногорск и развернули там лабораторию по синтезу запрещённых веществ.
«При обыске оперативники обнаружили колбы, магнитную мешалку, костюмы химзащиты, электронные весы, канистры с остатками химических жидкостей и три стеклянные ёмкости с кристаллическим веществом», — говорится в сообщении.Экспертиза содержимого двух ёмкостей показала, что вещество — это наркотик N-метилэфедрон общим весом свыше килограмма. Остальное проверят в ходе следствия.