В аэропорту Внуково провели частичную эвакуацию пассажиров
Поздним вечером 13 октября в зоне внутреннего вылета терминала А аэропорта Внуково сработала пожарная сигнализация, и на территории провели частичную эвакуацию пассажиров. Об этом сообщили в Telegram-канале «Международный аэропорт Внуково».
Инцидент случился в 23:10 по московскому времени. Прибывший расчёт службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов очагов возгорания не нашёл. После обследования специалисты выяснили, что датчик среагировал на пары, которые образовались при мойке аэрогриля в одном из кафе.
Уже в 23:30 сигнализацию отключили, и сотрудники аэропорта начали возвращать пассажиров в терминал. Уточняется, что нагревательное оборудование в кафе, где сработала пожарная сигнализация, отключили и вывели из эксплуатации до девяти утра 14 октября. Само заведение продолжает работу.
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