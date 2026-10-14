На пляже Балтийского моря в Польше обнаружили неопознанный летающий объект
На пляже Балтийского моря в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта. Об этом сообщила Военная жандармерия республики через свой официальный аккаунт в соцсети X.
Находку сделали вечером 13 октября в Карвии Пуцкого района. По сведениям радиостанции RMF FM, длина объекта составляет около двух метров, а обнаружил его случайный прохожий. Об инциденте уведомили сапёров, военных, Агентство внутренней безопасности и Службу военной разведки.
На место также направили полицейских из антитеррористического подразделения. Военная жандармерия под надзором прокурора отдела по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске в настоящий момент расследует обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» передавало, что бывшего лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна Дэвиса, который является организатором убийства легендарного рэпера Тупака Шакура, приговорили в США к длительному сроку заключения с возможностью условно-досрочного освобождения. Подробности читайте здесь.
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