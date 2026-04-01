Трое мужчина в масках украли из подмосковного магазина более 400 пачек сигарет

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в краже табачной продукции из торговой точки в деревне Лопатино Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Преступление произошло ночью. Злоумышленники в масках взломали дверь торгового ряда, затем — рольставни павильона, пробрались туда и забрали товары общей стоимостью более 1,3 млн рублей.

«Установить местонахождение преступников удалось с помощью запись с камер видеонаблюдения. Полицейские установили их маршрут и задержали возле кафе в Красногорске, когда они подходили к машине. При обыске в автомобиле оперативники нашли 410 пачек сигарет разных марок», — говорится в сообщении.
Всех троих задержанных — мужчин в возрасте от 37 до 54 лет, у двоих из которых уже есть судимости, — на время следствия оставили под арестом.
Лев Каштанов

