Сын пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой сделал заявление
Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил, что не планирует обращаться в суд для признания родных умершими. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина намерен продолжать поиски. Он заявил, что поверит в трагический исход только после того, как увидит тела близких.
По российскому законодательству, человека могут объявить умершим, если о нём нет сведений по месту жительства пять лет. Срок сокращается до полугода, когда исчезновение произошло при обстоятельствах, угрожавших жизни, например, во время несчастного случая.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин. Они отправились в туристический поход по маршруту к горе Буратинка.
