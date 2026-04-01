Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Приморье
В ДТП у поселка Пограничный Приморского края погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария произошла на государственной трассе «Уссурийск — Пограничный — Госграница» в районе 72-го километра. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля марки Toyota Alphard Hybrid не справился с управлением на повороте, что привело к ДТП с опрокидыванием транспортного средства.
Отмечается, что 20-летняя пассажирка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель и ещё четверо пассажиров — мужчины 19 и 20 лет, женщины 39 и 21 года — с травмами различной степени тяжести попали в больницу.
Следователи МВД по Пограничному округу возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека по неосторожности.
