Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Приморье

01 апреля 2026, 05:53

В ДТП у поселка Пограничный Приморского края погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.





Авария произошла на государственной трассе «Уссурийск — Пограничный — Госграница» в районе 72-го километра. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля марки Toyota Alphard Hybrid не справился с управлением на повороте, что привело к ДТП с опрокидыванием транспортного средства.



