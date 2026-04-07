Труженице тыла из Красноармейска передали поздравления с юбилеем от президента

07 апреля 2026, 15:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Пушкинском поздравили труженицу тыла Марию Федоровну Коростелёву с днём рождения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Уполномоченный главы муниципалитета Ольга Алексеева поздравила её лично и передала поздравления от президента и губернатора.

«Жизненный путь ветерана тесно переплетён с событиями военного времени. Несмотря на все выпавшие на её долю испытания, Мария Фёдоровна сумела сохранить упорство, доброту и несгибаемую силу духа. Именно эти качества, по её словам, всегда помогали ей справляться с любыми трудностями», – отметили в пресс-службе.