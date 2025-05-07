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В Нахабине на месте незаконно установленного ларька посадили деревья

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Посадку деревьев на территории, которую ранее занимал нелегально установленный ларёк, провели в рамках патриотической акции «Лес Победы» в посёлке Нахабино городского округа Красногорск, участие в акции принял министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, сообщает пресс-служба министерства.
«Акция «Лес Победы» — это возможность не только словом, но еще и делом почтить память героев Великой Отечественной войны. Мы решили объединить две важные задачи и посадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту новую жизнь. Надеемся, что деревья будут радовать жителей гораздо больше, чем торговый павильон», — сказал Сергей Двойных.
Во время мероприятия участники высадили на освобождённом от ларька участке более 20 туй.

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За один день акции «Сад памяти» в лесах Подмосковья посадили 43,5 тыс. сеянцев
07 мая 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Участие в международной акции «Сад памяти» на подмосковных лесных площадках приняли свыше 3,5 тыс. человек. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
«На 14 площадках в лесах региона в рамках Международной акции «Сад памяти» в один день 7 мая на площади почти 20 га посадили более 43,5 тыс. сеянцев, в том числе 36 944 сеянцев сосны и 6 620 – ели», – отметил Ларькин.
Лесные площадки были подготовлены на территории округов Егорьевск, Рузский, Балашиха, Домодедово, Клин, Наро-Фоминский, Серпухов, Сергиево-Посадский и Талдомский. На акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Это жители Подмосковья, депутаты Мособлдумы, руководство региона, коллективы министерств, волонтёры, лесничие и юные воспитанники школьных лесничеств. Опытные лесничие показывали, как правильно сажать сеянцы с помощью меча Колесова. На площадках организовали концерты и мастер-классы, были развёрнуты полевые кухни.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. человек приняли участие в посадках деревьев на центральной лесной площадке Международной акции «Сад памяти» в Подмосковье в Нестеровском участковом лесничестве.

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В Электростали спасли 91-летнюю пациентку со сгнившим желчным пузырём
07 мая 2025, 14:58

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

91-летнюю женщину, у которой сгнил желчный пузырь и начался перитонит, спасли врачи Электростальской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе, повышенную температуру и слабость. Обследование показало, что у пациентки воспаление желчного пузыря. При этом ситуацию осложняли сопутствующие проблемы со здоровьем: перенесённый инфаркт головного мозга, гипертония, ожирение и хроническая сердечная недостаточность. Однако обойтись без операции было невозможно.

«Во время операции мы обнаружили, что желчный пузырь полностью сгнил и дал воспалительное осложнение на всю брюшную полость: начался перитонит. Кроме того, из-за сопутствующих заболеваний и интоксикации артериальное давление пациентки стало снижаться, что потребовало дополнительной лекарственной поддержки. Операция проходила под полным наркозом, она длилась более двух часов и завершилась успешно», — рассказал хирург Электростальской больницы Дмитрий Мирошниченко.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.

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#здравоохранение
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В Подмосковье приглашают доноров с двумя редкими группами крови
07 мая 2025, 14:39

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Людей с первой и четвёртой отрицательными группами крови приглашает сделать донацию Московский областной центр крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с I и IV отрицательными группами крови. II отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Она добавила, что донорская кровь необходима для переливания пострадавшим в ДТП, онкопациентам, людям с различными травмами и ожогами, а также новорождённым с различными патологиями.

Подробная информация о том, как сдать кровь в Московской области, размещена на портале «Доноры Подмосковья».

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#московская область
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В Подмосковье назвали главную причину летних пожаров на дачах и в садовых домиках
07 мая 2025, 14:31

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по МО

С наступлением тепла увеличивается количество пожаров в жилых домах, на дачах, в садовых домиках и хозяйственных постройках граждан. Главная причина таких пожаров – переход огня при сжигании мусора и травы на строения, сообщили в пресс-служба Управления Росреестра по Московской области.
В большинстве случаев такие пожары неконтролируемые. Огонь распространяется с большой скоростью и на значительные площади. Зачастую он представляет реальную угрозу для жилых строений, хозяйственных построек, а в некоторых случаях – и для человеческих жизней.

Обладателям земельных участков необходимо соблюдать правила противопожарного режима. В частности, запрещается выжигание сухой травянистой растительности и остатков стеблей злаков на землях сельхозназначения, землях запаса и землях населённых пунктов. А использование открытого огня на этих землях может проводиться только при соблюдении требований пожарной безопасности.
«Соблюдение противопожарных требований позволит избежать чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, сохранить земельные угодья, объекты недвижимости и инфраструктуру региона», – отметила замначальника отдела государственного земельного надзора управления Надежда Мешкова.
Управление Росреестра по Московской области в рамках федерального государственного земельного контроля и надзора проводит работу по профилактике выжигания сухой травянистой растительности и разведения костров в регионе.

Перед управлением стоит задача оперативно предоставлять сведения о землях, на которых возникли пожары, или которые входят в зону неконтролируемого выжигания травы, в подразделения МЧС России, Россельхознадзора, структуры правительства Подмосковья и органы местного самоуправления.

Кроме того, инспекторы по использованию и охране земель управления ведут разъяснительную работу, раздают листовки для предупреждения пожароопасных ситуаций.

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В Люберцах волонтёры убрали мусор с участка у дома ветерана-фронтовика
07 мая 2025, 14:01

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по МО

Уборку от мусора провели волонтёры округа Люберцы на территории у дома ветерана Великой Отечественной войны Ивана Георгиевича Новичихина в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята навели порядок во дворе дома, где живёт ветеран. Волонтёры убрали скопившийся мусор и избавили участок от сорняков», — рассказала начальник окружного управления молодёжной политики и развития добровольчества Наталья Канакова.
Иван Новичихин получил повестку на войну в 17 лет. На фронт он отправился восемь месяцев спустя, был пулемётчиком, потом получил ранение, вылечился, выучился на радиста и вернулся в строй. В числе наград, полученных Иваном Новичихиным, есть медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны I степени.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, он включает в себя страхование их жизни и здоровья на период проведения акций, выплату грантов, помощь в организации мероприятий и обмене опытом с волонтёрами других регионов, а также консультации специалистов и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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