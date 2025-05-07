В Нахабине на месте незаконно установленного ларька посадили деревья

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Посадку деревьев на территории, которую ранее занимал нелегально установленный ларёк, провели в рамках патриотической акции «Лес Победы» в посёлке Нахабино городского округа Красногорск, участие в акции принял министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, сообщает пресс-служба министерства.
«Акция «Лес Победы» — это возможность не только словом, но еще и делом почтить память героев Великой Отечественной войны. Мы решили объединить две важные задачи и посадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту новую жизнь. Надеемся, что деревья будут радовать жителей гораздо больше, чем торговый павильон», — сказал Сергей Двойных.Во время мероприятия участники высадили на освобождённом от ларька участке более 20 туй.
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