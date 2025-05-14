В Красногорске полицейские рассказали студентам о службе во внутренних органах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Полицейские Красногорска приняли участие в информационной акции «Будь в форме»: в рамках этой акции они посетили расположенный в Красногорске филиал президентской академии и рассказали студентам о своей работе, рассказала пресс-служба администрации городского округа.
«Полицейские студентам рассказали о задачах и функциях полиции, а также о специфике работы различных служб. Кроме того, ребятам объяснили, какие требования предъявляются к тем, кто планирует поступить на службу в органы внутренних дел», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе акции было уделено льготам и социальным гарантиям, которые предоставляются сотрудникам правоохранительных органов.
Акция «Будь в форме» направлена создание позитивного образа полицейского и привлечение молодёжи к службе в полиции.
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