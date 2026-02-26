Центр «Авангард» представил методическое пособие по начальной военной подготовке

26 февраля 2026, 20:56

оригинал Фото: УМЦ «Авангард»

В Московском Доме Книги представили пособие, разработанное авторским коллективом Центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» под руководством кандидата юридических наук, директора Учебно-методического центра «Авангард» Дарьи Борисовой.





Эта книга – результат пятилетнего опыта работы центра, через который прошли уже более 200 000 школьников и тысячи взрослых участников. Она представляет собой практический инструмент для педагогов, руководителей патриотических клубов, организаторов сборов. В пособии собраны не только учебные программы, но и уникальные наработки центра – от методик проведения занятий до форм педагогических дневников.

«В книге собрано всё, что дорого сердцу каждого в нашей команде. Мы по праву считаемся экспертами в этой области и хотим, чтобы наш опыт был полезен коллегам. Каждый найдёт здесь те формы и методы, которые нужны в работе именно ему. Команда центра сделала это с большой педагогической любовью, – отметила Борисова.