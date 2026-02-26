Центр «Авангард» представил методическое пособие по начальной военной подготовке
В Московском Доме Книги представили пособие, разработанное авторским коллективом Центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» под руководством кандидата юридических наук, директора Учебно-методического центра «Авангард» Дарьи Борисовой.
Эта книга – результат пятилетнего опыта работы центра, через который прошли уже более 200 000 школьников и тысячи взрослых участников. Она представляет собой практический инструмент для педагогов, руководителей патриотических клубов, организаторов сборов. В пособии собраны не только учебные программы, но и уникальные наработки центра – от методик проведения занятий до форм педагогических дневников.
«В книге собрано всё, что дорого сердцу каждого в нашей команде. Мы по праву считаемся экспертами в этой области и хотим, чтобы наш опыт был полезен коллегам. Каждый найдёт здесь те формы и методы, которые нужны в работе именно ему. Команда центра сделала это с большой педагогической любовью, – отметила Борисова.
Презентация вызвала большой интерес у представителей профильных ведомств и образовательных организаций. Новое пособие станет ответом на поступающие из регионов вопросы о том, как выстроить эффективную систему сборов по стандарту УМЦ «Авангард».
Модератором встречи выступил заслуженный журналист России Андрей Медведев. Почётными гостями стали депутаты Госдумы и Мосгордумы, представители Следственного комитета России и ЮНАРМИИ.