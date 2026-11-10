Центр крови Подмосковья победил во всероссийском конкурсе
Московский областной центр крови стал победителем Всероссийской акции-конкурса «Код донора. Единство народов России». Он стал лучшим в номинации «Единство в фокусе донорства» с проектом «Кровь, которая объединяет», сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Итоги акции подвели в Фольклорном центре «Москва».
Свои проекты представили участники из 65 регионов России и из Республики Беларусь. Эксперты отобрали 79 лучших практик развития донорства крови и костного мозга из 47 субъектов России и Белоруссии в 12 номинациях.
«В рамках нашего проекта был проведён «Новогодний марафон культур», созданы «Словарь милосердия» и «Донорский светофор единства». Три направления – одна общая идея: разные языки, культуры и традиции не разделяют, а объединяют нас в едином желании помочь другому, дать шанс на жизнь. Проект нашёл отклик у доноров», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.Кроме того, Центр крови стал одним из победителей спецпроекта «ДНК единой страны», направленного на привлечение молодёжи к донорству костного мозга. Награду вручили главврачу Центра крови Глебу Марнову.