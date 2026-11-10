Центр крови Подмосковья победил во всероссийском конкурсе

10 ноября 2026, 22:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московский областной центр крови стал победителем Всероссийской акции-конкурса «Код донора. Единство народов России». Он стал лучшим в номинации «Единство в фокусе донорства» с проектом «Кровь, которая объединяет», сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Итоги акции подвели в Фольклорном центре «Москва».



Свои проекты представили участники из 65 регионов России и из Республики Беларусь. Эксперты отобрали 79 лучших практик развития донорства крови и костного мозга из 47 субъектов России и Белоруссии в 12 номинациях.

«В рамках нашего проекта был проведён «Новогодний марафон культур», созданы «Словарь милосердия» и «Донорский светофор единства». Три направления – одна общая идея: разные языки, культуры и традиции не разделяют, а объединяют нас в едином желании помочь другому, дать шанс на жизнь. Проект нашёл отклик у доноров», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.