Центр культуры и искусств им. Кекушева в Ивантеевке обновят к концу года

10 сентября 2025, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Ивантеевке продолжается капитальный ремонт Центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева. Работы ведутся по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.