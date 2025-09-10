Центр культуры и искусств им. Кекушева в Ивантеевке обновят к концу года
В Ивантеевке продолжается капитальный ремонт Центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева. Работы ведутся по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
На сегодняшний день строители обновляют крышу и фасад, монтируют систему отопления, в ближайшее время установят окна и витражи. После ремонта центр сохранит исторический облик, но внутри станет современным и комфортным для проведения занятий и мероприятий.
Центр культуры и искусств им. Кекушева был открыт в 1926 году как «Клуб имени Первого мая». Сегодня здесь работают 16 коллективов, где занимается более 440 человек.
Ремонт планируют завершить до конца года.
