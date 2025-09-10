Достижения.рф

В Парковом микрорайоне Подольска провели комплексное благоустройство дворов

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Парадном проезде паркового микрорайона Подольска завершили комплексное благоустройство дворов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



«Специалисты обновили дорожное покрытие площадью 1063 кв. метров и тротуары общей площадью более 800 «квадратов», отремонтировали парковки. Обустроена комфортная пешеходная зона, обновлены тротуары, проложены новые пешеходные дорожки», – говорится в сообщении.
Ранее в округе завершили масштабные работы по ремонту дворов на Сыровской и Быковской улицах. Рабочие отремонтировали проезды и создали новое дорожное полотно.
Лора Луганская

