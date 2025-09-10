В Парковом микрорайоне Подольска провели комплексное благоустройство дворов
В Парадном проезде паркового микрорайона Подольска завершили комплексное благоустройство дворов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Специалисты обновили дорожное покрытие площадью 1063 кв. метров и тротуары общей площадью более 800 «квадратов», отремонтировали парковки. Обустроена комфортная пешеходная зона, обновлены тротуары, проложены новые пешеходные дорожки», – говорится в сообщении.Ранее в округе завершили масштабные работы по ремонту дворов на Сыровской и Быковской улицах. Рабочие отремонтировали проезды и создали новое дорожное полотно.