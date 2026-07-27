Центр культуры им. Л. Кекушева в Ивантеевке заработает после капремонта в августе

27 июля 2026, 18:57

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Ивантеевке в августе вновь откроется после капитального ремонта Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева. Он начал работать 100 лет назад – в мае 1926 года.





К обновлению здания на ул. Дзержинского в Ивантеевке приступили в прошлом году. Работы находятся на финальной стадии. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в городской округа Пушкинский проверить готовность объекта и поговорить с молодёжью.

«В марте 2025-го по просьбам жителей мы приступили к долгожданному капремонту Центра культуры и искусств имени выдающегося архитектора Льва Николаевича Кекушева. Масштабное обновление проводилось впервые с 1926 года. Сейчас всё выглядит очень достойно. Теперь главное – чтобы место было востребовано, чтобы здесь было чем заняться и взрослым, и детям. До ремонта в центре базировалось 13 творческих коллективов. Благодаря проведённым работам их число увеличится до 16. Центр также станет одной из ключевых площадок для работы Ивантеевского филиала Музыкально-драматического театра. Уверен, здесь будет ещё больше интересных мероприятий и посетителей», – сказал Воробьёв.

«Мы постарались сохранить исторический облик здания. Раньше здесь находилось три учреждения – Детская школа искусств, Пушкинский драматический театр и Дом культуры им. Кекушева. Сейчас ДШИ переехала в два обновлённых здания, отремонтированных по областной программе. Здесь остались драмтеатр и ДК. Конечно, мы очень ждали завершения капремонта», – поделился директор Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева Михаил Нарватов.

«В ходе капремонта было несколько перепланировок, полностью заменены инженерные системы – вентиляция, электрика, слаботочные системы. Всё готово к сдаче. До 10 августа должны полностью поставить мебель», – рассказал представитель подрядчика Денис Голубев.

«Очень рада, что появилась возможность обновить здание нашего ДК. Всё детство занималась здесь в театральной студии и вот уже 10 лет служу в Пушкинском музыкально-драматическом театре. За последние пять лет капитально обновили в городском округе Дом культуры в посёлке Правдинский, два здания школы искусств в Ивантеевке, провели ремонт и модернизацию ДК «Импульс» в посёлке Челюскинский и двух библиотек – в Ивантеевке и Софрине», – отметила Ерина.

«Одним из вызовов для нас стала спецоперация. В 2022 году стартовала акция «Доброе дело». За это время нам удалось выстроить целую систему как на уровне региона, так и в муниципалитетах. Я много раз сопровождал нашу фуру. Ее очень ждут и военные, и местные жители. Хочу передать от них большое спасибо за то, что поддержали этот проект», – сказал Ильичёв.