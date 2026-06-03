Центр мемориальных услуг проведёт выездные консультации на кладбищах Подмосковья
Девять выездных консультаций проведут специалисты Центра мемориальных услуг на кладбищах Московской области в июне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.
В ходе консультаций жители смогут задать вопросы относительно похоронного дела и погребения.
«8 июня консультации проведут на кладбище «Новая Деревня» в Пушкинском округе, 10 июня — на Гребенском кладбище в Щёлкове, 15 июня — на Новом городском кладбище в округе Чехов, 17 июня — на Меткинском кладбище в Домодедове, 19 июня — на Новодеревенском кладбище в Балашихе, 22 июня — на Горкинском кладбище в деревне Калиновка Ленинского округа, 24 июня — на Электрогорском кладбище №1 в Павлово-Посадском округе, 26 июня — на кладбище в селе Петровское округа Клин, а 29 июня — на кладбище «Михнево» в деревне Мясное округа Ступино», — говорится в сообщении.Консультации будут проводиться рядом с административными зданиями.