Центр «Немчиновка» начал новый полевой сезон в Подмосковье
Сотрудники Федерального исследовательского центра «Немчиновка» в Одинцовском районе приступили к активной работе в рамках нового полевого сезона. На опытных участках специалисты проводят исследования, направленные на развитие селекции и создание перспективных сельскохозяйственных культур, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сотрудники лабораторий яровой пшеницы, ячменя, овса и зернобобовых культур совместно с коллегами из лаборатории генетики и пребридинга выполнили ручной посев гибридных комбинаций. Эти разработки ученые планируют использовать для создания новых сортов.
Также специалисты заложили генетическую коллекцию, которая станет базой для дальнейшей гибридизации летом. Ручной способ посева помогает обеспечить высокую точность работ и получить достоверные результаты для научных исследований.
Параллельно сотрудники центра ухаживают за существующими посевами. Лаборатории озимых культур проводят обработку и подкормку растений, а яровые культуры проходят этап полевого сева. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в 2026 году специалисты центра вывели два новых сорта озимой пшеницы — «Московская 31» и «Немчиновская 14». Оба сорта уже внесли в Государственный реестр России.
Ученые продолжают совмещать научную работу с практическими исследованиями в полевых условиях, чтобы развивать отечественную селекцию и обеспечивать аграрный сектор новыми разработками.
