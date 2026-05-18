Центр крови приглашает жителей Московской области стать донорами крови
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор по состоянию на 18 мая 2026 года. Сейчас медучреждения региона особенно нуждаются в донорах с I и II отрицательными группами крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Центр крови в Москве на улице Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения в Подольске и Орехово-Зуеве работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. Пункты в Щелкове и Воскресенске открыты с понедельника по субботу в те же часы. В Щелкове 23 мая проведут санитарный день. Отделение в Наро-Фоминске с 18 мая перешло на новый график работы — с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.
Жители региона также смогут сдать кровь во время выездных донорских акций. 20 мая мобильный пункт будет работать в Луховицах в РДК «Старт» на улице Жуковского, 18. 25 мая акция пройдет в Дубне в ДК «Октябрь» на площади Космонавтов, 1. Прием доноров организуют с 9:00 до 12:00.
Чтобы стать донором, необходимо быть старше 18 лет, не иметь противопоказаний по здоровью и взять с собой оригинал паспорта, СНИЛС и при необходимости документ о временной регистрации. После сдачи крови доноры получают компенсацию на питание в размере 1106 рублей, справку для освобождения от работы в день процедуры и дополнительный оплачиваемый выходной
