В Подмосковье 1 августа запустят сервис по подбору запчастей для ремонта лифтов
В Московской области 1 августа планируют запустить телеграмм-бот «Наш лифт». Он позволит специалистам отрасли быстро подбирать комплектующие для ремонта лифтового оборудования, сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
В списке – более 1 тыс. видов запчастей. Организатором площадки выступило Минчистоты.
«В Подмосковье насчитывается более 66 тыс. лифтов. В этом году в эксплуатацию их введено более 360. 87% из них – отечественного производства. С помощью чат-бота по подбору комплектующих для ремонта лифтов каждый линейный сотрудник сможет подобрать все необходимые детали быстро и не отрываясь от работы», – пояснил министрОн разъяснил, как работает сервис. Пользователь задаёт боту вопрос о наличии конкретной детали – троса, пружины или выключателя. Система оперативно предоставляет информацию о доступном на складах Подмосковья ассортименте. Участники электронной площадки – более 800 управляющих организаций, 220 сервисных компаний, 35 инженерных дата-центров и свыше 20 поставщиков запчастей.
По словам Мурашова, также решено разработать рейтинг лифтовых организаций – в области их свыше 220. Он будет включать пять критериев оценки, которые позволят выявить слабые и сильные стороны каждой компании, чтобы в дальнейшем оптимизировать все процессы.