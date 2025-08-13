Центр поддержки участников СВО продолжает реализацию проекта «Экскурсионный август»
Единый центр поддержки участников СВО и их семей продолжает реализацию проекта «Экскурсионный август», целью которого является поддержка родственников военнослужащих.
В рамках этого проекта была организована поездка в деревню Сераксеево, где около 100 членов семей участников специальной военной операции посетили храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Это место было выбрано не случайно: живописная природа вокруг храма и его духовная атмосфера способствуют обретению душевного покоя. Для гостей был проведен молебен священнослужителями Серпуховского церковного округа.
После экскурсии участников ожидала трапеза в теплой и дружеской обстановке. Такие мероприятия, организованные Единым центром, оказывают важную поддержку семьям военнослужащих, помогая им преодолевать трудные времена. В ближайшее время запланирована экскурсия для семей в живописную деревню Поленово.
Напомним, в регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.