В Раменском завершают ремонт подъезда в доме на улице Космонавтов

22 июля 2025, 16:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ремонт подъезда завершают в многоквартирном доме №38 на улице Космонавтов в Раменском. В настоящее время работы выполнены на 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Ремонт ведётся по губернаторской программе «Мой подъезд». Для участия в этой программе нужно решение собственников жилья. Жильцы также контролируют работы, выбирают материалы, цвет краски, дизайн и участвую в приёмке.





«В подъезде дома №38 уже покрасили стены и потолки, поменяли осветительные приборы и повесили новые почтовые ящики, поставили пластиковые окна, установили новые электрощитки и убрали провода в короба», — говорится в сообщении.