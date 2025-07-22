В Раменском завершают ремонт подъезда в доме на улице Космонавтов
Ремонт подъезда завершают в многоквартирном доме №38 на улице Космонавтов в Раменском. В настоящее время работы выполнены на 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Ремонт ведётся по губернаторской программе «Мой подъезд». Для участия в этой программе нужно решение собственников жилья. Жильцы также контролируют работы, выбирают материалы, цвет краски, дизайн и участвую в приёмке.
«В подъезде дома №38 уже покрасили стены и потолки, поменяли осветительные приборы и повесили новые почтовые ящики, поставили пластиковые окна, установили новые электрощитки и убрали провода в короба», — говорится в сообщении.Ремонт по программе «Мой подъезд» проводится также в дома №20/3 на улице Космонавтов. Там работы планируется завершить в ноябре.