Центральный музей ВВС в Монине отмечает день рождения

Центральный музей Военно-воздушных сил празднует день рождения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково. 67 лет назад, 28 ноября 1958 года, вышел приказ о его создании.





Однако история музея началась задолго до его официального открытия. В 1940 году маршал Советского Союза Климент Ворошилов подписал приказ о создании Военно-Воздушной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии, которую разместили в населённом пункте Монино.

«В годы Великой Отечественной войны на Монинском аэродроме базировались части действующих ВВС, в частности дальние бомбардировщики Ил-4. После закрытия аэродрома в 1956 году освободившуюся территорию ремонтных мастерских отдали под выставку авиационной техники. К моменту открытия музея экспозиция состояла из 586 единиц, в том числе 14 самолётов», – рассказали в администрации.