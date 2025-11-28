Центральный музей ВВС в Монине отмечает день рождения
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Центральный музей Военно-воздушных сил празднует день рождения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково. 67 лет назад, 28 ноября 1958 года, вышел приказ о его создании.
Однако история музея началась задолго до его официального открытия. В 1940 году маршал Советского Союза Климент Ворошилов подписал приказ о создании Военно-Воздушной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии, которую разместили в населённом пункте Монино.
«В годы Великой Отечественной войны на Монинском аэродроме базировались части действующих ВВС, в частности дальние бомбардировщики Ил-4. После закрытия аэродрома в 1956 году освободившуюся территорию ремонтных мастерских отдали под выставку авиационной техники. К моменту открытия музея экспозиция состояла из 586 единиц, в том числе 14 самолётов», – рассказали в администрации.
Сейчас в фондах Центрального музея ВВС хранится 36 801 музейный предмет. Экспозиция располагается в основном здании площадью 10 280 квадратных метров и на открытой площадке в 18 гектаров.
В музее представлено 211 летательных аппаратов, 3 478 единиц вооружения и средств спасения, а также уникальные фотоснимки, редкие документы и личные вещи знаменитых авиаторов. При этом 116 музейных предметов имеют статус «Памятник науки и техники России».