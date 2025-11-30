В Щёлково запустили проект «Мирное небо» для бойцов СВО

30 ноября 2025, 18:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В городском округе Щёлково начал работу проект «Мирное небо» для участников и ветеранов специальной военной операции. Комитет семей воинов Отечества Щёлково и местное отделение Ассоциации ветеранов СВО организовали проект при поддержке партии «Единая Россия» и администрации городского округа.





Программа знакомит бойцов с достопримечательностями Щёлкова, его новыми общественными пространствами и значимыми местами. Руководитель щёлковского штаба Комитета семей воинов Отечества Анна Андреева сообщила, что организация планирует не только проводить уроки мужества.

«Наши бойцы за период участия в боевых действиях привыкли видеть небо, усеянное «птичками» и разрывами снарядов. Теперь мы будем не только проводить уроки мужества с ребятами, но и прогуливаться по улочкам нашего города, совмещая приятное с полезным», — добавила она.