В Щёлково запустили проект «Мирное небо» для бойцов СВО
В городском округе Щёлково начал работу проект «Мирное небо» для участников и ветеранов специальной военной операции. Комитет семей воинов Отечества Щёлково и местное отделение Ассоциации ветеранов СВО организовали проект при поддержке партии «Единая Россия» и администрации городского округа.
Программа знакомит бойцов с достопримечательностями Щёлкова, его новыми общественными пространствами и значимыми местами. Руководитель щёлковского штаба Комитета семей воинов Отечества Анна Андреева сообщила, что организация планирует не только проводить уроки мужества.
«Наши бойцы за период участия в боевых действиях привыкли видеть небо, усеянное «птичками» и разрывами снарядов. Теперь мы будем не только проводить уроки мужества с ребятами, но и прогуливаться по улочкам нашего города, совмещая приятное с полезным», — добавила она.Андреева отметила, что ветераны увидят новые объекты — школы, детские площадки и зоны отдыха, которые создали в рамках программ по благоустройству. Первая экскурсия в рамках проекта прошла в усадьбе Фряново.