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Центральной площадкой танцевального флешмоба «Эхо Победы» станет парк «Патриот»

Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

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Международный танцевальный флешмоб «Эхо Победы» проведут в этом году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах», центральной площадкой флешмоба станет парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба акции.


«Планируется, что танцевальный флешмоб «Эхо Победы», который пройдёт под песню «Синий платочек», будет самым масштабным. Центральной площадкой проведения станет Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Там в апреле будет дан старт этой всероссийской и международной акции», — говорится в сообщении.
К участию во флешмобе приглашаются активные жители России, студенты, включая иностранных, курсанты, военнослужащие, сотрудники органов власти, ветераны и др.

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#великая отечественная война
#победа
#парк «патриот»
#кубинка
#одинцовский городской округ
Под строительство завода смазочных материалов в Подмосковье выделили землю за 1 рубль
13 февраля 2025, 14:39

Фото: iStock / ribeirorocha

Под производство смазочных материалов в Подмосковье выделили землю за 1 рубль Компании «Магна» был передан участок по льготной арендной ставке 1 рубль в год под строительство производственного комплекса в Орехово-Зуевском городском округе.
Там будут выпускать современные масла для бензиновых и дизельных двигателей, высокоэффективные индустриальные масла и другую продукцию, сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
«На земельном участке площадью 5 га инвестор планирует построить предприятие, включающее производственное помещение, лабораторный центр, линию фасовки, склады компонентов и готовой продукции, а также офисное помещение. Общая площадь застройки составит 5 тыс. кв. м», – отметил Фирсов.
Поддержку инвестору в реализации проекта оказывает Корпорация развития Московской области.

Как ранее рассказали в Мининвесте Московской области, проект компании «Магна» направлен на укрепление технологического суверенитета России. Объём первоначальных инвестиций в запуск производства составит 200 млн рублей. Запуск запланирован на 2028 год. В производстве планируют использовать отечественное сырьё.

У «Магны» есть действующая площадка в Орехово-Зуеве, где она занимается смешением и фасовкой собственных и закупаемых смазочных материалов. Продукцию предприятие поставляет таким компаниям, как «Мосгортранс», «КрашМаш», IVECO, а также реализует через собственные торговые точки.

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В Подмосковье спасли кошку, застрявшую на автомобильном мосту
13 февраля 2025, 13:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кошке, которая попала в водосточный канал на автомобильном мосту в Серебряных Прудах и не смогла сама спуститься с железобетонных перекрытий, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Информацию о том, что кошка попала в беду, передали в единую службу спасения «Система-112» неравнодушные прохожие, услышавшие под мостом мяуканье. Кошка не могла ни выбраться по водостоку обратно на дорогу, ни спрыгнуть с такой высоты на землю. Попытки жителей самостоятельно выручить животное также не увенчались успехом», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели попытались добраться до кошки, используя трёхколенную лестницу, но животное испугалось и начало бегать от людей по перекрытиям. В конце концов, проявив ловкость и изобретательность, спасатели всё же смогли поймать кошку. Они спустили её вниз, убедились, что она не пострадала, и отпустили.

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#серебряные пруды
#кошка
#спасатели
#мособлпожспас
#животные
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В Подмосковье установят более 60 км ограждений на региональных дорогах
13 февраля 2025, 13:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 60 километров барьерных и тросовых ограждений установят на более чем на 160 участках региональных дорог Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В этом сезоне ограждениями разного типа обустроим больше 160 участков региональных дорог. На 30 участках будет смонтировано 30 километров тросовых ограждений для разделения транспортных потоков, а свыше 130 участков оборудуют по краю дорог 30 километрами металлических барьерных ограждений — для предупреждения ДТП, а также в местах концентрации аварий», — уточнил зампред областного правительства Алексей Гержик.
В подмосковном Минтрансе отметили, что тросовые ограждения появятся на Волоколамском шоссе в Красногорске и Истре, на Пятницком шоссе в Солнечногорске, на Каширском шоссе в Ленинском округе и в других местах. А барьеры установят на Пироговском шоссе в Мытищах, Лыткаринском, Егорьевском и Дзержинском шоссе на территории округа Люберцы и на ряде других дорог.

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#безопасность
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Подмосковный конезавод признали лучшим в России по выращиванию орловских рысаков
13 февраля 2025, 13:19

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Московский конный завод №1, расположенный в селе Успенское Одинцовского городского округа, второй раз подряд признали лучшим в России по выращиванию лошадей орловской рысистой породы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Два года подряд Московский конный завод № 1 становится лучшим в стране по выращиванию лошадей орловской рысистой породы. Рейтинг конезаводов составляют по итогам выступления лошадей на ипподромах, а также по результатам экспертной оценки заводской деятельности предприятия и по другим параметрам», — рассказал генеральный директор Московского конного завода № 1 Юрий Прохоров.
Орловские рысаки отличаются выносливостью, силой и резвостью, а ещё они хорошо взаимодействуют с людьми и прекрасно обучаются. В настоящее время в хозяйстве конезавода находится 400 лошадей, 200 из которых являются собственностью завода.

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#животные
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В Раменском запустили проект «Дошкольное дзюдо»
13 февраля 2025, 12:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Проект «Дошкольное дзюдо», инициированный Федерацией дзюдо и направленный на привлечение к этому виду спорта детей детсадовского возраста, стартовал в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ознаменование запуска проекта в Раменском состоялась открытая тренировка по общей физической подготовке с элементами дзюдо. На занятие пришли дети от четырёх до шести лет, которые занимаются физкультурой с тренером, изучают элементы дзюдо, участвуют в играх и эстафетах», — рассказала руководительница направления «Дошкольное дзюдо» Федерации дзюдо России Маргарита Романова.
Отмечается, что проект «Дошкольное дзюдо» был впервые запущен в Сочи в 2018 году. Город Раменское стал 22-й площадкой этого проекта.

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