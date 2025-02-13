Центральной площадкой танцевального флешмоба «Эхо Победы» станет парк «Патриот»

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Международный танцевальный флешмоб «Эхо Победы» проведут в этом году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах», центральной площадкой флешмоба станет парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба акции.
«Планируется, что танцевальный флешмоб «Эхо Победы», который пройдёт под песню «Синий платочек», будет самым масштабным. Центральной площадкой проведения станет Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Там в апреле будет дан старт этой всероссийской и международной акции», — говорится в сообщении.К участию во флешмобе приглашаются активные жители России, студенты, включая иностранных, курсанты, военнослужащие, сотрудники органов власти, ветераны и др.
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Лев Каштанов