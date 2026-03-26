«Замкнутый круг»: Репродуктолог рассказал о влиянии стресса на наступление беременности

26 марта 2026, 11:10

Врач Шилин: чем выше стресс, тем ниже вероятность наступления беременности

Хронический стресс напрямую влияет на работу репродуктивной системы и может помешать наступлению беременности. Об этом рассказал врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгений Шилин.





По словам врача, во время длительного стресса организм «переключается» в режим выживания, при котором зачатие не является приоритетом. У женщин происходит нарушение менструального цикла, снижение уровня половых гормонов, а овуляция и вовсе может временно отсутствовать, что делает наступление беременности невозможным.



Стресс влияет и на фертильность мужчин. У них снижается уровень тестостерона, ухудшается качество спермы, также могут возникать проблемы с либидо и эректильной функцией.



Шилин подчеркнул, что психоэмоциональный компонент играет важную роль в процессе зачатия. В случае если попытки забеременеть являются источником регулярного напряжения, получается замкнутый круг: уровень тревоги повышается из-за ожидания результата, а чем выше стресс — тем ниже вероятность наступления беременности.



Эксперт добавил, что из-за тревоги часто нарушается сон, меняются пищевые привычки и уровень физической активности. Все это влияет на гормональный баланс и общее состояние организма.





«При этом важно понимать, что речь не идёт о «психологическом запрете» на беременность в прямом смысле. Это комплексная реакция организма, в которой задействованы гормональные, нервные и поведенческие механизмы», — добавил Шилин в разговоре с Life.ru.