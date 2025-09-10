В Подмосковье упростили порядок согласования перепланировки квартир
Согласовать перепланировку в подмосковной квартире стало легче: число требований к проекту уменьшили, а процесс получения услуги на госпортале Московской области упростили. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по архитектуре и градостроительству.
Ранее для согласования перепланировки требовалось представить проект, подготовленный специалистами. Теперь если работы не затрагивают общедомовое имущество, достаточно плана «до» и «после» и пояснительной записки.
«Упрощено также предоставление согласия на перепланировку других собственников помещения и совместно проживающих лиц. Теперь им не надо писать отдельное заявление, нужно только зайти в личный кабинет на областном портале госулуг. Туда поступит соответствующее уведомление и останется только нажать кнопку «Согласен» или «Не согласен», — говорится в сообщении.Кроме того, узаконить ранее проведённую перепланировку теперь тоже можно в онлайн-режиме, а не через суд. Достаточно отправить через портал госуслуг техническое заключение специализированной организации о том, что произведённые изменения допустимы и безопасны.