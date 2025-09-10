В Подмосковье упростили порядок согласования перепланировки квартир

10 сентября 2025, 14:31

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Согласовать перепланировку в подмосковной квартире стало легче: число требований к проекту уменьшили, а процесс получения услуги на госпортале Московской области упростили. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по архитектуре и градостроительству.





Ранее для согласования перепланировки требовалось представить проект, подготовленный специалистами. Теперь если работы не затрагивают общедомовое имущество, достаточно плана «до» и «после» и пояснительной записки.





«Упрощено также предоставление согласия на перепланировку других собственников помещения и совместно проживающих лиц. Теперь им не надо писать отдельное заявление, нужно только зайти в личный кабинет на областном портале госулуг. Туда поступит соответствующее уведомление и останется только нажать кнопку «Согласен» или «Не согласен», — говорится в сообщении.