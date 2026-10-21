В Пушкинском отремонтировали и построили 16 котельных
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов провёл в городском округе Пушкинский совещание с представителями ООО «Газпром теплоэнерго МО». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
С 2019 года компания является стратегическим партнёром округа в рамках трёх концессионных соглашений с администрацией и региональным Минэнерго.
За последние годы жилищно-коммунальное хозяйство округа Пушкинский пережило масштабную модернизацию. Отремонтированы или отстроены заново 16 котельных, в том числе девять – блочно-модульного типа. Приведено в порядок 20 участков теплосети общей протяжённостью без малого 10 километров.
«Газпром теплоэнерго» – надёжный партнёр органа местного самоуправления, который выполняет все взятые на себя обязательства. В зоне ответственности компании – 76 источников производства тепловой энергии, 172 километра тепловых сетей. Это очень большая ответственность», – отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
На 2027-2028 годы в муниципалитете запланировали строительство блочно-модульной котельной с теплотрассой в посёлке Правдинский и капремонт отдельных участков тепловых сетей округа. Помимо улучшения инфраструктуры, в рамках сотрудничества в округе продолжат внедрять новые технологии и повышать энергоэффективность системы.