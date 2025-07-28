Здоровье в парках с начала лета проверили более 3,7 тыс. жителей Подмосковья

28 июля 2025, 11:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

32 городских округа Подмосковья присоединились в минувшие выходные к акции «Проверь здоровье в парке». Бригады врачей работали в парках Балашихи, Дубны, Коломны, Каширы, Можайска, Мытищ, Серпухова, Орехово-Зуева, Реутова и других муниципалитетов, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.







«С начала лета бригады врачей проводят профосмотры в парках Подмосковья по выходным. За это время здоровье на свежем воздухе проверили свыше 3,7 тыс. человек, в том числе 767 – за прошедшие выходные», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.