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В четырёх округах Подмосковья оптимизировали движение на пяти перекрёстках

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение на пяти перекрёстках оптимизировали в четырёх округах Московской области за счёт изменения режима работы светофоров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Работы были проведены в Люберцах, Домодедове, Раменском и Коломне.

«В люберецком посёлке Жилино-1 на был установлен адаптивный режим на светофорах на пересечении Рязанского шоссе с Первомайской улицей. Адаптивными стали также светофоры на перекрёстке улиц Сосновая и Чугунова в Раменском. Адаптивный режим позволяет светофору подстраиваться под дорожную ситуацию в режиме реального времени во избежание заторов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Коломне из-за ремонта моста изменили режим работы светофора на перекрёстке Красноармейской и Щуровской улицы. А в Домодедове синхронизировали светофоры на двух пересечениях Каширского шоссе: с Рябиновой и Садовой улицами.
Лев Каштанов

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