В четырёх округах Подмосковья оптимизировали движение на пяти перекрёстках
Движение на пяти перекрёстках оптимизировали в четырёх округах Московской области за счёт изменения режима работы светофоров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы были проведены в Люберцах, Домодедове, Раменском и Коломне.
«В люберецком посёлке Жилино-1 на был установлен адаптивный режим на светофорах на пересечении Рязанского шоссе с Первомайской улицей. Адаптивными стали также светофоры на перекрёстке улиц Сосновая и Чугунова в Раменском. Адаптивный режим позволяет светофору подстраиваться под дорожную ситуацию в режиме реального времени во избежание заторов», — говорится в сообщении.Кроме того, в Коломне из-за ремонта моста изменили режим работы светофора на перекрёстке Красноармейской и Щуровской улицы. А в Домодедове синхронизировали светофоры на двух пересечениях Каширского шоссе: с Рябиновой и Садовой улицами.