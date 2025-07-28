В четырёх округах Подмосковья оптимизировали движение на пяти перекрёстках

28 июля 2025, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение на пяти перекрёстках оптимизировали в четырёх округах Московской области за счёт изменения режима работы светофоров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы были проведены в Люберцах, Домодедове, Раменском и Коломне.





«В люберецком посёлке Жилино-1 на был установлен адаптивный режим на светофорах на пересечении Рязанского шоссе с Первомайской улицей. Адаптивными стали также светофоры на перекрёстке улиц Сосновая и Чугунова в Раменском. Адаптивный режим позволяет светофору подстраиваться под дорожную ситуацию в режиме реального времени во избежание заторов», — говорится в сообщении.