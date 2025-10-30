В Подмосковье упростили получение земли в аренду для строительства дорог

30 октября 2025, 10:22

оригинал Фото: istockphoto.com/i-Stockr

Возможность воспользоваться услугой по онлайн-оформлению договора аренды земли для строительства дорог в Московской области на региональном госпортале получила ещё одна категория заявителей. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Подробности рассказала глава министерства Надежда Куртяник.





«Оформление договоров аренды земли для строительства автодорог дорог в Подмосковье перевели в онлайн-формат ещё в 2022 году. Это ускорило получение услуги в два раза. Сейчас функционал расширили: теперь заявки принимаются и от юридических лиц, которые заключили соглашение с правительством Московской области», — объяснила министр.