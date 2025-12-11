На строительстве премиального ЖК «Мыс» в Одинцове залили первый куб бетона
Строительство премиального жилого кластера «Мыс» ведётся в Одинцовском городском округе. Сейчас на объекте залили первый кубометр бетона, что означает начало устройство фундамента. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Согласно проекту, кластер включает в себя таунхаусы, клубные дома и дома высотой до 12 этажей.
«Работы идут в соответствии с графиком. Ввести в эксплуатацию первую очередь планируется в третьем квартале 2028 года», — говорится в сообщении.В состав ЖК также войдут школа на 1250 мест, два детсада на 350 и 255 воспитанников, а также дворец спорта площадью 20 тысяч квадратных метров с термальным комплексом с открытым бассейном, теннисными кортами, залами для единоборств, фитнес-клубом и пр.