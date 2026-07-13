«Цифровой помощник учителя» масштабируют на всю Московскую область
Цифровые инструменты, которые сейчас внедряют в работу подмосковных учителей, должны сократить для педагогов рутинную работы. Такое мнение высказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В качестве примера она привела «Цифровой помощник учителя».
«Цифровизация возвращает педагогу время. Самый наглядный пример – «Цифровой помощник учителя» на базе искусственного интеллекта. Его мы запустили в этом году. Раньше проверка письменных работ занимала у педагога три часа, теперь – 30 минут. Освободившееся время учитель отдаёт не отчетам, а детям. Сейчас проект работает в пяти округах Подмосковья. Результат настолько убедительный, что с сентября масштабируем его на всю Московскую область», – сказала Болатаева в интервью ТАСС.Ещё одним востребованным инструментом вице-губернатор назвала «Ассистент преподавателя» от Сбера. Им пользуются уже более 6000 педагогов региона. Сервис оптимизирует рутинные процессы, тем самым позволяет экономить до 12 часов в месяц. При этом вице-губернатор подчеркнула, что в Подмосковье не внедряют технологии ради технологий.
«ИИ помогает учителю. На киберуроках дети учатся грамотно работать с ним сами, а в математических и предпрофессиональных классах эти навыки превращаются в будущую профессию. Так складывается современная образовательная среда, где ребёнок получает востребованные завтра знания и навыки», – пояснила Болатаева.Она также подчеркнула неизменность принципа: технологии не заменяют учителя, а освобождают его для главного – преподавательской работы.