В Подмосковье вакцинировали около 1,8 млн сельхозживотных с начала года
Ветеринарная служба Московской области продолжает плановую профилактику заразных заболеваний среди сельскохозяйственных животных и птицы. С января 2026 года привито почти 1,8 миллиона голов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Основное внимание уделяется опасным и экономически значимым инфекциям. Так, за два месяца против бешенства вакцинировано более 8,7 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота, против сибирской язвы — свыше 15,8 тысячи.
Среди свиней от классической чумы защищено более 202 тысяч животных, от рожи — свыше 85,4 тысячи. Мелкий рогатый скот привили от оспы (более 900 голов). В птицеводстве против болезни Ньюкасла вакцинировано около 1,7 миллиона голов, еще порядка 950 — от высокопатогенного гриппа птиц.
Прививки проводятся в хозяйствах всех форм собственности в рамках плановых противоэпизоотических мероприятий и обязательны для ведения деятельности. Вакцинация выполняется ежегодно или несколько раз в год, начиная с раннего возраста, что позволяет сформировать устойчивый иммунитет.
Специалисты напоминают о необходимости контроля состояния животных, регулярных исследований и приобретения поголовья только при наличии ветеринарных документов. Подробности — на портале «Мой АПК».
