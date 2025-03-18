Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Одинцово продолжается строительство двух пешеходных переходов через железную дорогу. Один из них возводится между станциями МЦД-1 «Немчиновка» и «Сколково», второй — между улицами Баковской и Вокзальной, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Строители завершили устройство свай под опору и башню-сход пешеходного перехода со стороны жилого комплекса. Сейчас ведется бетонирование ростверка. На переходе между улицами Баковской и Вокзальной приступили к переустройству инженерных коммуникаций и устройству свай под опоры и башни-сходы», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
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