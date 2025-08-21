ЦППК с 1 сентября возобновит скидку для школьников и студентов
Оплатить проезд на электричке ЦППК со скидкой в 50% смогут обучающиеся с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
Скидка распространяется на школьников и студентов во всех девяти регионах, где курсируют поезда ЦППК.
«В Подмосковье обучающиеся смогут пользоваться льготой при поездках на обычных пригородных поездах, а в Москве скидка действует также на экспрессы, включая фирменные поезда с предоставлением мест», — отмечается в сообщении.Кроме того, в Москве на социальную карту можно записать льготный пригородный абонемент на 30 дней.
Подробная информацию о скидках на проезд размещена на сайте ЦППК в разделе «Льготы».