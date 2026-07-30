Творческие команды приглашают на автоквест «Город впечатлений» в Серпухове

30 июля 2026, 22:08

оригинал Фото: пресс-служба Серпуховского историко-художественного музея

Серпуховский историко-художественный музей 8 августа проведёт ежегодный автоквест «Город впечатлений». Это увлекательное путешествие, в котором привычные улицы откроются с новой стороны, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





На день город станет пространством для творчества и неожиданных открытий.

«Для автоквеста подготовили 10 творческих испытаний по мотивам произведений, представленных на выставке «Импрессионизм с русской душой». Для выполнения заданий участникам предстоит фотографировать, снимать видео, проявлять фантазию и находчивость. Победит команда, которая успешно выполнит все испытания и справится с маршрутом за минимальное время», – рассказали в ведомстве.