Творческие команды приглашают на автоквест «Город впечатлений» в Серпухове
Серпуховский историко-художественный музей 8 августа проведёт ежегодный автоквест «Город впечатлений». Это увлекательное путешествие, в котором привычные улицы откроются с новой стороны, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На день город станет пространством для творчества и неожиданных открытий.
«Для автоквеста подготовили 10 творческих испытаний по мотивам произведений, представленных на выставке «Импрессионизм с русской душой». Для выполнения заданий участникам предстоит фотографировать, снимать видео, проявлять фантазию и находчивость. Победит команда, которая успешно выполнит все испытания и справится с маршрутом за минимальное время», – рассказали в ведомстве.Итоги автоквеста подведут на фестивале «Музей под звёздами». Три самые яркие и креативные команды получат призы от музея, а все участники – памятные сувениры.
Автолюбителей ждут со своими командами на территории парковки Серпуховского историко-художественного музея в 17 часов. Подробная информация и билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.