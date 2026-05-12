ЦСП «Витязь» готовит операторов беспилотных авиационных систем
В Московской области продолжается приём заявок на программу профессиональной подготовки операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа. Обучение проводит Центр специальной подготовки «Витязь». Курс готовит специалистов по управлению беспилотниками с максимальной взлётной массой до 30 килограммов.
Принять участие в программе могут граждане России старше 16 лет, имеющие полное общее образование. Обучение проходит очно и включает как теоретическую, так и практическую подготовку. Общая продолжительность курса составляет 126 часов. Основная часть программы — 112 часов лекций и практических занятий, рассчитанных на 14 дней. Учебный день длится до восьми часов, при этом академический час составляет 50 минут.
После успешного завершения обучения и итоговой аттестации слушателям присваивается квалификация оператора беспилотных авиационных систем с максимальной взлётной массой до 30 кг. Выпускники получают официальное свидетельство о профессии рабочего или должности служащего.
Программа охватывает широкий спектр профильных дисциплин. Участники изучают воздушное законодательство РФ, порядок получения разрешений на использование воздушного пространства и правила выполнения полётов, в том числе над населёнными пунктами. Отдельное внимание уделяется нормативным требованиям, связанным с запретными и ограниченными зонами полётов.
Также в курс входят основы воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии. Слушатели знакомятся с техническими характеристиками беспилотных систем, требованиями эксплуатационной документации и факторами, влияющими на безопасность и эффективность полётов.
Практическая часть обучения направлена на формирование профессиональных навыков. Будущие операторы учатся работать с аэронавигационными материалами, анализировать погодные условия и орнитологическую обстановку, выполнять расчёты и составлять полётные задания. Кроме того, программа предусматривает освоение специализированного программного обеспечения для планирования миссий и управления беспилотниками.
Во время подготовки слушатели получают навыки дистанционного пилотирования, оценки технического состояния БПЛА, предполётной подготовки и послеполётного обслуживания техники. Отдельный блок посвящён действиям экипажа в нештатных ситуациях, ведению полётной документации и обеспечению безопасности выполнения задач.
Финальный этап курса включает изучение процедур послеполётного сопровождения и правильного оформления всей необходимой документации — обязательной составляющей работы оператора беспилотных авиационных систем.
После завершения обучения выпускники могут заключить контракт на службу в зоне СВО, где смогут применить полученные знания на практике. Для контрактников в Подмосковье предусмотрено полное государственное обеспечение, включая обмундирование, проживание, питание, компенсацию транспортных расходов, помощь с оформлением документов и расширенные социальные гарантии.
Подробная информация об условиях обучения и требованиях к кандидатам опубликована на официальном сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
Читайте также: