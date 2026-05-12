В ДНР запускают живой мемориал
Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский сообщил, что проект «Красный клен» охватит разные города республики и увековечит память жертв агрессии киевского режима. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, идею предложили молодые активисты Донбасса. Они решили превратить следы трагедии в живой символ памяти. Старт акции уже прошел в Донецке. У памятника «Детям Донбасса — детям войны» участники посадили первые 12 саженцев в 12-ю годовщину создания республики. Глава ДНР Денис Пушилин поддержал инициативу. В ближайшее время проект продолжат в других населенных пунктах региона.
Красные клены ценят за яркую листву и выразительный внешний вид. Такие деревья хорошо смотрятся в парках, живут много лет и со временем становятся заметной частью городского пространства.
