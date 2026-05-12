В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

12 мая 2026, 08:46

Силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ над тремя регионами России за ночь

Ночью вторника, 12 мая, средства ПВО перехватили 27 вражеских БПЛА самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.