В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией
Ночью вторника, 12 мая, средства ПВО перехватили 27 вражеских БПЛА самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным военного ведомства, атака отражалась в период с 00:00 до 07:00 по московскому времени. Беспилотники сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ударах ВСУ по региону погиб один человек, еще трое пострадали.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
