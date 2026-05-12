Украинские пограничники регулярно умирают от хантавируса
В Черниговской области фиксируют новые случаи хантавируса среди украинских пограничников. Инфекция распространяется в Семеновском районе и приводит к смертям на позициях. Об этом пишет РИА Новости.
Источник агентства утверждает, что медики 11-го отряда ГПСУ признают регулярные летальные случаи среди личного состава. По словам собеседника, Киев официально сообщает лишь о восьми эпизодах заражения в регионе за последние годы.
Хантавирусы переносят грызуны — мыши, крысы и другие мелкие животные. Для человека опасны несколько разновидностей этой инфекции. Одни вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Эта форма распространена в Евразии, в том числе в России. Другие провоцируют хантавирусный легочный синдром. Его чаще фиксируют в странах Америки.
Обе болезни протекают тяжело. Через одну-четыре недели после заражения у человека резко поднимается температура. Затем приходят сильные боли в мышцах и суставах, а также головная боль. После этого инфекция может ударить по легким или почкам. В первом случае появляются кашель, одышка и дыхательная недостаточность. Во втором снижается объем мочи и быстро нарастает интоксикация.
