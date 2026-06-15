В Подмосковье намерены привлечь до 90% отечественных производителей роботов
Власти Московской области надеются привлечь для размещения своих производств в регионе максимальное число предприятий по созданию роботов. Такими планами поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме заключены контракты с пятью такими компаниями.
«Мы поставили для себя на ближайшие несколько лет амбициозную цель стать одним из лидеров в стране по производству роботов. Всего сейчас существует максимум от семи до 10 отечественных производителей робототехники. С пятью из них у нас уже подписаны соглашения, ещё с двумя идут переговоры. Надеемся, что и они к нам придут. Таким образом, мы уже привлекаем в регион 80-90% всех производителей отечественных роботов», – сказала Зиновьева в интервью ТАСС.Она добавила, что для Подмосковья важно привлечь таких резидентов, так как они создают новую экономику и способствуют повышению числа высокотехнологичных производств.