В Лыткарине возобновили капремонт ДК «Мир»

Работы по капитальному ремонт дворца культуры «Мир» в Лыткарине возобновили после подписания договора с новым подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





ДК построили 65 лет назад. За всё это время в здании проводились только локальные ремонты. Капремонт начался в 2025 году, но подрядчик сорвал план работ, и контракт с ним расторгли.





«По итогам конкурса выбрали новую подрядную организацию. До конца мая в здании должны закончить демонтажные работы, проложить все инженерные коммуникации и смонтировать вентиляционные системы», — говорится в сообщении.