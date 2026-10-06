Турнир по домино в Красногорске собрал более 60 участников

06 октября 2026, 10:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Первый открытый турнир по домино по международным правилам состоялся в минувшие выходные в красногорском ДК «Подмосковье». В нём приняли участие более 60 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Турнир объединил спортсменов разных возрастов и уровня мастерства — от юных жителей города до активистов Российской федерации домино.





«Все началось с того, что бабушка с дедушкой подарили мне детские домино в виде животных. Потом я уже перешёл на классику. В основе игры математический расчет — надо понять, сколько фишек у кого осталось, у кого пятерки, тройки. Но главное, вовремя подать нужную фишку», — рассказал один из участников турнира инспектор отдела надзорной деятельности МЧС Красногорска Семён Родионов.