В Красногорске проверили ход благоустройства детской площадки
Комплексное благоустройство детской площадки проводят у дома №9 по Лесной улице в Красногорске. Ход работ проверил глава фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Богдан Андриянов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу благоустройства входит не только обновление площадки, но и укрепление подпорной стены. По просьбе жителей её продлили.
«Работы ведутся с опережением графика. Завершить их планируют до конца октября», — отмечается в сообщении.В ходе визита Андриянов пообщался с жителями. Они обсудили с депутатом некоторые аспекты работы управляющей компании, содержание территории, опиловку деревьев и пр. Все замечания будут рассмотрены.
Благоустройство проводится по Народной программе «Единой России».