В Красногорске проверили ход благоустройства детской площадки

06 октября 2026, 10:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Комплексное благоустройство детской площадки проводят у дома №9 по Лесной улице в Красногорске. Ход работ проверил глава фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Богдан Андриянов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу благоустройства входит не только обновление площадки, но и укрепление подпорной стены. По просьбе жителей её продлили.





«Работы ведутся с опережением графика. Завершить их планируют до конца октября», — отмечается в сообщении.