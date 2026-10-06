В Берёзовой роще Красногорска провели субботник
Берёзовую рощу, расположенную в округе Красногорск, очистили от мусора. На субботник вышли жители ЖК «Ильинойс», военного городка Павшино и микрорайона Южный. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники субботника собрали в лесном массиве несколько мешков пластика и битого стекла. Кроме того, они посадили там 40 лип.
«Хочется жить в чистоте и комфорте. Поэтому мы только за то, чтобы приложить свои усилия и помочь сделать это место лучше», — поделилась одна из участниц субботника Кристина Лебединская.Замглавы округа Елена Горшкова рассказала, что по просьбе жителей Берёзовую рощу планируют включить в программу санитарной очистки на 2027 год. Это поможет дальнейшему развитию природной территории.