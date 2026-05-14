Турнир по лазертагу в Химках собрал 500 воспитанников военно-патриотических клубов
В Химках состоялось IV Открытое первенство Московской области по спортивному лазертагу. Участники разыграли Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Организованные ведомством соревнования собрали воспитанников военно-патриотических объединений в возрасте от 14 до 17 лет со всего региона.
«Мы проводим это мероприятие в четвёртый раз. Оно носит имя кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова – человека, который всю жизнь посвятил воспитанию настоящих патриотов и сам стал примером для учеников. В ноябре 2022 года Дмитрий Игоревич ушёл добровольцем на СВО и героически погиб при выполнении боевых задач. Однако его дело продолжает жить. Молодые ребята понимают и ценят подвиг своего земляка», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Кириллов погиб, продолжая корректировать наведение ударов по противнику, несмотря на шквальный обстрел. Турнир начался с минуты молчания в честь героя.
Почётным гостем соревнований стала вдова героя Ольга Кириллова.
«Для нашей семьи этот турнир – свидетельство того, что дело Димы живёт. Он всегда верил в молодёжь, в её силу и искренность. Дима учил ребят быть мужественными и честными, и именно это качество сегодня проявляется в честной борьбе на поле. Важно помнить, что за каждой победой стоят большой труд и верность идеалам», – сказала Кириллова.Ключевым этапом первенства стали соревнования по лазертагу. Бои прошли на полигоне с тремя контрольными точками. Командам нужно было захватить и удержать точки в течение минуты доминирования, грамотно распределяя силы между атакой и обороной.
Параллельно с командными боями ребята демонстрировали в личном зачёте навыки владения оружием. Участникам предстояло выполнить полную сборку и разборку автомата Калашникова на скорость, без ошибок снарядить магазин 30 учебными патронами и показать меткость в пулевой стрельбе из винтовок по биатлонным мишеням с дистанции 10 метров.
По итогам состязаний первое место заняли команды «Святогор» из Москвы, «Звезда» из Химок, «Варяг-Z» из Подольска и «Аврора» из Мытищ.