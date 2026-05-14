Турнир по лазертагу в Химках собрал 500 воспитанников военно-патриотических клубов

пресс-служба МИМП МО

В Химках состоялось IV Открытое первенство Московской области по спортивному лазертагу. Участники разыграли Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Организованные ведомством соревнования собрали воспитанников военно-патриотических объединений в возрасте от 14 до 17 лет со всего региона.

«Мы проводим это мероприятие в четвёртый раз. Оно носит имя кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова – человека, который всю жизнь посвятил воспитанию настоящих патриотов и сам стал примером для учеников. В ноябре 2022 года Дмитрий Игоревич ушёл добровольцем на СВО и героически погиб при выполнении боевых задач. Однако его дело продолжает жить. Молодые ребята понимают и ценят подвиг своего земляка», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

«Для нашей семьи этот турнир – свидетельство того, что дело Димы живёт. Он всегда верил в молодёжь, в её силу и искренность. Дима учил ребят быть мужественными и честными, и именно это качество сегодня проявляется в честной борьбе на поле. Важно помнить, что за каждой победой стоят большой труд и верность идеалам», – сказала Кириллова.